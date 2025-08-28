CAMERINO – Restituire alla comunità un luogo di spazio, arte e incontro: è questo l’obiettivo dell’intervento di recupero del Tempio dell’ Annunziata di Camerino (MC), per il quale può partire la progettazione attraverso il Decreto n. 708 firmato dal Commissario straordinario del Governo. Il provvedimento dispone il trasferimento di un acconto pari al 20% dell’importo complessivo, pari a 223.923,84 euro, destinato alla contabilità speciale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche. L’intervento, inserito nell’Ordinanza commissariale n. 109/2020, prevede un investimento complessivo di 1.119.619,20 euro. “Con questo provvedimento – dichiara il Commissario – diamo il via a un progetto strategico per Camerino e per l’intero cratere. Il recupero del Tempio dell’ Annunziata rappresenta non solo un tassello fondamentale della ricostruzione pubblica, ma anche un simbolo di rinascita per la comunità”

.

Un tempio di storia: costruito tra il 1493 e il 1508 per volere di Giulio Cesare Varano, il Tempio è oggi sconsacrato e non fruibile dal sisma del 2016. Il suo ampio giardino e gli spazi interni rinasceranno come moderno centro di aggregazione: una sala di rappresentanza multimediale, dotata di tecnologie avanzate, pensata per ospitare convegni, incontri e iniziative culturali. Dei oltre 2 milioni di euro complessivamente stanziati, circa 288 mila saranno destinati al restauro dei decori interni, mentre 1,1 milioni copriranno le restanti opere di recupero.



“L’importante decreto per il finanziamento di una parte per l’anticipo della progettazione da parte del commissario che ringrazio sempre per la vicinanza, è un altro di quei passi importanti verso la ricostruzione degli edifici pubblici, come in questo caso il Tempio dell’Annunziata – ha dichiarato il sindaco di Camerino – Ad oggi abbiamo approvato il progetto di fattibilità economica e siamo in fase di approvazione e validazione del progetto definitivo. Quindi il lavoro dell’ Amministrazione comunale, insieme a quello del commissario, va avanti nella direzione della ricostruzione della città di Camerino” Il trasferimento delle risorse, previsto dalle norme di semplificazione introdotte con l’O.C. 173/2024, segna l’avvio concreto delle attività di progettazione, primo passo verso la riqualificazione di uno dei beni storici più significativi del territorio.