ANCONA – “La collina di Riceci è salva”. La consigliera regionale del Pd Micaela Vitri esulta annunciando la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso della società Aurora, bocciando definitivamente il progetto di discarica sulla collina alle porte di Urbino e confermando il vincolo paesaggistico che Vitri stessa aveva proposto in Consiglio regionale.



“Il tribunale ha rigettato anche le accuse di ‘regia politica’ mosse da Aurora, partecipata da Marche Multiservizi, che contestava la tutela imposta sull’area. – aggiunge la dem – Nella sentenza, pubblicata integralmente ieri, il Tar valorizza invece il paesaggio della collina di Riceci e del borgo di Montefabbri, accogliendo in toto la relazione presentata dalla Provincia di Pesaro Urbino”.

Vitri ringrazia gli attivisti che hanno condotto la battaglia sul territorio, a partire da Domenico Passeri e Gianluca Carabs, e rilancia sul Piano regionale di gestione dei rifiuti, attualmente in discussione in Consiglio: chiederà che la programmazione superi i confini provinciali, tenendo conto delle indicazioni Ue che puntano a ridurre il conferimento in discarica al massimo al 10%. “La provincia di Pesaro Urbino ha dato fin troppo – dice – prima di qualunque altra iniziativa, dovremmo interrompere la gestione dei rifiuti che arrivano da fuori provincia e da fuori regione”.