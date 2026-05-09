Si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, la presentazione del nuovo polo natatorio di Macerata in viale Giorgio Maria Pagnanelli, all’interno dell’area dell’ex Saram. L’incontro ha permesso di illustrare le caratteristiche tecniche e funzionali della struttura, sorta sul sito che in precedenza ha ospitato la scuola dell’Arma Aeronautica e la caserma della Guardia di Finanza. L’intervento consegna alla cittadinanza un’infrastruttura moderna, progettata per essere pienamente accessibile attraverso percorsi pedonali dedicati e rampe studiate per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’impianto sarà fruibile da lunedì 11 maggio. Per il nuoto libero la piscina sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21,30, il sabato dalle 8 alle 16 e infine la domenica dalle 9 alle 12. Al link https://piscinamacerata.it/#orari-tariffe disponibili tutte le informazioni per i vari i corsi e i relativi orari (tel. 0733 240214 | e mail: info@piscinamacerata.it ).

Dal punto di vista architettonico, l’edificio si caratterizza per un telaio in cemento armato e una copertura in legno lamellare, con ampie superfici vetrate studiate per favorire l’illuminazione naturale degli ambienti interni.

L’impianto dispone di due vasche distinte per differenti tipologie di utenza. La vasca principale ha una lunghezza di 25 metri ed è dotata di otto corsie, risultando idonea sia per l’attività di base sia per lo svolgimento di competizioni agonistiche una. Ad essa si affianca seconda vasca di dimensioni minori, destinata alle attività ludico-ricreative, all’avviamento al nuoto e al fitness in acqua. Il piano vasca è organizzato per consentire lo svolgimento sia della preparazione atletica sia delle attività didattiche.

L’organizzazione degli spazi interni comprende quattro zone destinate agli spogliatoi, uffici amministrativi e un locale di primo soccorso accessibile sia dall’area piscine che dall’esterno. Per il pubblico è stata predisposta una gradinata per la visione delle attività, separata dal piano vasca da una protezione trasparente. Sotto il profilo tecnico, la struttura è dotata di locali per la filtrazione e la sanificazione delle acque conformi alle normative vigenti, di impianti ad alta tecnologia per quanto riguarda l’aria e il riciclo e foltovoltaico coadiuvato da un’automazione degli impianti.

La logistica dell’area è supportata da un parcheggio situato sul lato ovest del complesso, con spazi riservati ai mezzi di soccorso e agli addetti ai lavori.