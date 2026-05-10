SAN SEVERINO MARCHE – Incidente poco dopo le 20.30 ieri sera lungo la strada tra San Severino Marche e Castelraimondo, dove un’auto è finita fuori carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Camerino, che hanno estratto il conducente ferito dall’abitacolo e lo hanno affidato alle cure del 118. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi.

