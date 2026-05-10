ANCONA – Spiavano i clienti alle casse dei supermercati per carpire il pin delle carte di credito, poi le sottraevano e le utilizzavano. Tre cittadini romeni, arrestati il 31 gennaio dalle Volanti di Ancona per furto aggravato in concorso, sono stati rimpatriati nei giorni scorsi dopo aver scontato parte della pena nel carcere di Montacuto.

Condannati ad aprile con rito abbreviato a due anni di reclusione, per loro è scattato anche il divieto di reingresso in Italia per quattro anni. Uno dei tre aveva già precedenti per ricettazione, furto aggravato, furto con destrezza e uso fraudolento di carte di credito.

Il personale dell’Ufficio immigrazione della Questura li ha accompagnati all’aeroporto di Bologna, da dove sono rientrati in Romania. Dall’inizio dell’anno salgono così a 31 i rimpatri eseguiti dalla Questura di Ancona.