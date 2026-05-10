FERMO – Il naufragio costato la vita a quattro marittimi, nelle acque davanti a Porto Sant’Elpidio, undici anni fa. A Porto San Giorgio i militari hanno rintracciato e arrestato un 34enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona. L’uomo deve scontare una pena residua di cinque anni e sei mesi per omicidio colposo aggravato e violazioni al codice della navigazione dopo il naufragio del peschereccio che comandava nell’aprile del 2015, ribaltatosi per l’eccessivo carico e le condizioni meteo avverse vicino a un impianto di mitilicoltura.

Sempre durante i controlli sul territorio a Montegranaro i Carabinieri invece arrestato un 46enne condannato a due anni per appropriazione indebita aggravata: nel 2019 avrebbe sottratto alla ditta per cui lavorava un furgone, poi restituito danneggiato, e circa 1.500 euro in contanti.

A Fermo infine i Carabinieri hanno eseguito una misura di detenzione domiciliare nei confronti di un 76enne condannato a otto mesi per truffa ai danni di un’azienda di Corridonia.