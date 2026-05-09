ASCOLI PICENO – Si è conclusa con due arresti l’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Ascoli Piceno contro le truffe agli anziani messe in atto con la tecnica del “finto nipote”. I due indagati, cittadini extracomunitari, sono stati fermati dopo un intervento scattato nella tarda mattinata del 6 maggio, in seguito a diverse segnalazioni arrivate alla sala operativa della Questura relative a tentativi di truffa nel capoluogo.

Gli investigatori hanno avviato un servizio di controllo sul territorio, concentrando l’attenzione su persone e veicoli sospetti. L’attività info-investigativa ha consentito di individuare una Jeep Compass a noleggio, già segnalata in passato perché utilizzata da soggetti campani coinvolti in reati contro il patrimonio. L’auto era parcheggiata nei pressi di un complesso condominiale nella frazione di Mozzano.

Durante l’osservazione, gli agenti hanno notato un giovane uscire frettolosamente dall’area condominiale con un portagioie tra le mani e dirigersi verso il veicolo. Il sospettato è stato immediatamente bloccato, mentre il complice, rimasto alla guida dell’auto, ha tentato la fuga investendo e trascinando per alcuni metri un poliziotto che cercava di identificarlo. La corsa è però durata poco: l’auto è stata intercettata e fermata da una pattuglia della Volante.

All’interno del portagioie sono stati trovati gioielli appena sottratti a un’anziana donna vittima del raggiro. I monili sono stati recuperati e restituiti immediatamente alla proprietaria. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria i due uomini sono stati arrestati per truffa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri il gip ha convalidato gli arresti disponendo per entrambi i domiciliari.