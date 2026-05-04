Questa mattina il Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ha incontrato ufficialmente il Presidente della Provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, recentemente eletto e Sindaco di Pieve Torina.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto istituzionale, finalizzato a verificare lo stato di evoluzione e di attuazione del programma di ricostruzione post-sisma che vede protagonista la Provincia di Macerata.

Si tratta di un insieme di interventi per un valore complessivo di circa 140 milioni di euro, che riguardano plessi istituzionali ed edifici di competenza provinciale, con una particolare attenzione all’edilizia scolastica.

Il confronto, svoltosi in un clima di grande collaborazione, è stato particolarmente proficuo e ha evidenziato una piena sintonia tra il Commissario e il Presidente della Provincia. Nel corso dell’incontro è stato effettuato un esame puntuale degli interventi, uno per uno, con l’obiettivo di individuare le azioni necessarie per accelerare ulteriormente l’attuazione dei lavori.

Segnali positivi emergono sul fronte di alcuni interventi già conclusi, come quelli del Provveditorato a Macerata, mentre per altri si registrano importanti passi avanti: è infatti previsto entro l’estate l’avvio dei lavori di riparazione della Prefettura, edificio centrale situato in Piazza della Libertà.

Per quanto riguarda la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, si è prossimi all’approvazione del progetto esecutivo, passaggio decisivo per garantire ai vigili del fuoco della provincia di Macerata una nuova struttura moderna e funzionale.

Permangono invece alcune situazioni che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici. Tra queste, l’Istituto “Varnelli” di Cingoli, per il quale è stato convocato un tavolo tecnico l’8 maggio, finalizzato a fornire un quadro definitivo ai progettisti già incaricati.

Analogo percorso di approfondimento riguarda anche la sede della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri, dove si rende necessario definire il quadro esigenziale delle istituzioni di riferimento.

“L’incontro di oggi – ha dichiarato il Commissario – è stato sereno, costruttivo e fortemente operativo. La sintonia istituzionale riscontrata rappresenta un elemento fondamentale per accelerare i processi e dare risposte concrete ai territori. L’obiettivo condiviso è quello di procedere con determinazione, garantendo tempi certi e qualità degli interventi”.

“Il confronto ha consentito una ricognizione puntuale dello stato di avanzamento degli interventi e delle relative criticità – ha dichiarato il Presidente Alessandro Gentilucci –. In particolare, è emersa la volontà di privilegiare una metodologia basata sul coordinamento operativo sulle fasi progettuali e autorizzative, al fine di ridurre i tempi di attuazione. La Provincia è pienamente impegnata nel garantire il rispetto dei cronoprogrammi, con particolare attenzione agli interventi di edilizia scolastica e alle opere strategiche per il territorio. Con il Commissario abbiamo parlato del futuro dei nostri territori, con un focus sui nostri giovani, su quelle che saranno le classi dirigenti del domani, focalizzando temi come formazione e istruzione che sono quelli che poi servono per arrivare al lavoro. La ricostruzione, quindi, come elemento di sviluppo, di ripartenza, di capacità di essere al passo con i tempi, avendo a disposizione strutture scolastiche che dovranno essere sia efficienti dal punto di vista sismico, che all’avanguardia dal punto di vista dei laboratori”.