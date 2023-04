Dopo il progetto pilota dello scorso anno che ha ottenuto ottimi risultati, anche nell’edizione 2023 della Fiera di San Ciriaco, saranno posizionati i contenitori graficizzati per la raccolta differenziata dove conferire plastica, lattine e carta e altri per intercettare la frazione organica.

Durante i 4 giorni della Fiera che interessa il capoluogo dorico verranno disposti ben 75 contenitori da 1.100 litri graficizzati ad hoc in cui poter fare la raccolta differenziata e conferire plastica, lattine e carta. Materiali che potranno essere intercettati e recuperati così da poter andare a riciclo, ma soprattutto che non finiranno nei cestini stradali che, come è noto, terminano nella frazione indifferenziata e, quindi, in discarica.

Lo scorso anno erano 60, quest’anno l’Azienda ne ha disposti altri 15, per un totale di 75.

Altri 40 contenitori standard per la frazione organica da 240 litri, lo scorso anno erano 30, saranno poi posizionati nell’area del San Ciriaco Street Food in Piazza Pertini e nei pressi dei Food Truck in Viale della Vittoria.

Questi contenitori si sono rivelati molto utili per gettare gli avanzi di cibo e piatti, posate e bicchieri monouso compostabili, tutti rifiuti che possono essere avviati a recupero e valorizzati come materia prima seconda.