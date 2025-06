E.G.O. Group, leader globale nelle tecnologie per elettrodomestici, rilancia il marchio Defendi, storico simbolo del Made in Italy nella produzione di componenti per la cottura a gas. Con 165 dipendenti e una produzione annua di circa 33 milioni di componenti, lo stabilimento marchigiano – nato nel 1954 e acquisito nel 2013 dalla BLANC & FISCHER Family Holding – è riconosciuto a livello internazionale per affidabilità e competenza.