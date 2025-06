Impollinatori: Uscita sul Conero a Pian di Raggetti con gli esperti del Parco e della Politecnica.

Mercoledì 2 luglio dalle ore 9:00, nell’ambito del progetto “Seeds&Bees”, si terrà un corso di formazione gratuito con l’uscita a Pian di Raggetti. L’evento sul tema “Le praterie del Conero, uno scrigno di biodiversità: la vegetazione e gli impollinatori di Pian di Raggetti” si

inserisce nel programma formativo del progetto che segue l’attività d’aula effettuata in autunno e in inverno. In autunno seguiranno altre occasioni formative d’aula.

L’uscita sarà guidata da Francesco Senzacqua tecnico del Parco del Conero e dagli esperti dell’Università Politecnica delle Marche rappresentati da Simona Casavecchia e Lara Lucchetti per la botanica e da Marco Lorenzini per l’entomologia. L’evento è aperto alla partecipazione di agricoltori e appassionati di impollinatori, di natura e ambiente con appuntamento presso il parcheggio sommitale del Monte Conero alle ore 9 e prosecuzione a piedi verso Pian di Raggetti.

La durata complessiva dell’uscita è di circa 2 ore. Per prenotare la propria partecipazione gratuita occorre inviare una mail con i propri riferimenti a ufficiocultura@parconelconero.eu

Il progetto “Seeds&Bees” è realizzato col sostegno della Fondazione Cariverona dall’Ente Parco del Conero in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e l’Orto Botanico “Selva di Gallignano”, l’Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca Angelini, l’Associazione Arci ProPolis Aps e l’associazione Clorofilla, destinato ad incrementare e migliorare gli habitat per gli impollinatori e la biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone.