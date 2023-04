25 anni di storia, 25 edizioni tutte con il format 9 Fossi Granfondo che ha dietro una storia di gare MTB Cross Country, organizzate sempre dall’ AVIS BIKE CINGOLI.

Tantissimi i bikers che sono passati sugli sterrati della 9 Fossi e ben conoscono la cura organizzativa dell’evento. Questo ha fatto della kermesse cingolana un punto di riferimento nel panorama della Granfondo MTB italiane.

Il cavallo di battaglia resta sempre la manifestazione agonistica sul percorso Classic di circa 45 km sulla Dorsale di Cingoli che nella sua traccia generale non ha subito radicali cambiamenti ma ha presentato nel corso degli anni sempre nuove varianti ripulite per l’occasione. Come negli anni scorsi spazio anche ad una manifestazione Cicloturistica aperta anche alle E-Bike a cui, oltre al percorso Short della Cicloturistica MTB per una bella passeggiata di basso impegno, viene dedicato un secondo percorso, denominato Hard E – Bike, che aggiunge al percorso Short alcuni tratti veramente tecnici.

Tutte le manifestazioni, 9 Fossi agonistica Classic, 9 Fossi Cicloturistica Short ed E- Bike, si svolgeranno in contemporanea con partenze differenziate e scadenzate sui vari rami del circuito in una formula collaudata da anni che ne permette lo svolgimento senza interferenze tra i concorrenti del Lungo e del Corto.