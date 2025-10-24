PORTO SAN GIORGIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, poco dopo le ore 2.30, in via Pian della Noce a Porto San Giorgio, per l’incendio di un appartamento. Le squadre, giunte sul posto con due autobotti e un’autoscala, hanno portato all’esterno alcune persone che si trovavano nell’appartamento attiguo, ancora addormentate.

Le fiamme hanno reso inagibili due appartamenti, quello direttamente interessato dall’incendio e quello sovrastante, mentre l’abitazione da cui sono state tratte in salvo le persone non ha riportato danni significativi.

L’intervento, durato poco più di tre ore, si è concluso con la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri