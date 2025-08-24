Ultima serata sotto le stelle di Polverigi, tra sorrisi, storie emozionanti e sapori marchigiani. Emergono le prime anticipazioni per il gran finale di Caffè Teatro, format targato Comune di Polverigi e Associazione Inteatro, che completa la sua cavalcata estiva di serate nel chiostro di Villa Nappi il prossimo #28agosto: la risata più magnetica e sensuale delle Marche targata Lucia Fraboni con il suo inseparabile collega Francesco Favi saranno protagonisti del format giunto alla sua tredicesima serata (dodici sold out fin’ora).

A condurre al fianco del nostro Maurizio Socci come sempre Rossella Fiorani, Miss Italia Coraggio 2017. La musica è firmata dal Maestro Paolo Principi. Organizzazione Inteatro Polverigi, Comune di Polverigi e Pro Loco Polverigi, con la collaborazione di ÈTv Marche e Osimo Web. Foto firmate da Sandro Moriconi e Domenico Cappella.

Confermato il focus sulla genitorialità. Si dice che un buon genitore prepara i figli per la strada, non prepara la strada per i figli. Facile a dirsi. Più difficile è il nostro ruolo oggi, tra regole, valori e il cellulare, amico/nemico dei nostri figli.

Se ne parlerà ancora, giovedì 28 agosto, a Caffè Teatro, tra i consueti sorrisi e il sound che come da tradizione delizieranno il pubblico di Villa Nappi, per il format seguito dallo scorso anno dalle telecamere di èTV.

Ospite della serata sarà di nuovo Giovanni Siena, professionista illuminato e grande esperto di questi temi. Scelta importante d parte del Comune Di Polverigi e di Inteatro Polverigi che hanno inserito questo tema “impegnato” nel Festival, giunto alla sua tredicesima serata. Ingrediente forte di giovedì prossimo: i figli, l’essere genitori oggi, la sfida educativa, i cellulari come amici/nemici, ma anche il tema degli haters e consigli pratici da seguire per migliorare il rapporto coi nostri figli.

Giovanni Siena è uno dei massimi esperti a livello nazionale di questi argomenti. Ospite di autorevoli trasmissioni televisive, reduce da incontri istituzionali alla Camera dei Deputati e in Vaticano al cospetto del Papa, Siena è atteso a ottobre al Festival Internazionale sull’Edu-care a Bogotà in Colombia.

