CIVITANOVA MARCHE – Fermato dalla polizia di Stato e denunciato perchè trovato alla guida di un Tir in stato di ebrezza. E’ accaduto nella tarda serata del 22 gennaio quando personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, in servizio di Volante, ha intercettato, nella zona industriale della città, un Tir che zigzagava vistosamente, in procinto di imboccare il casello autostradale dell’A14. Prima dell’ingresso in autostrada il mezzo è stato fermato dai poliziotti, che hanno identificato il conducente, un cittadino di origine ucraina, di 55 anni, che risultava palesemente in stato di ebrezza. Sottoposto ad etilometro dal personale della Polizia Stradale di Camerino nel frattempo giunto in ausilio, l’uomo à risultato avere un tasso alcolemico di 1,33 g/L quando, per legge, per un conducente professionale deve essere pari a 0 g/L, non esistendo un limite di tolleranza. Per questo motivo oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente