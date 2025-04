ANCONA – Manifestazioni per il 25 aprile senza musica ad Ancona. Lo ha deciso il Comune dopo la deliberazione di cinque giorni di lutto nazionale da parte del Consiglio dei Ministri per la scomparsa di Papa Francesco, fino a 26 aprile, giorno delle esequie, con la disposizione che “tutte le manifestazioni pubbliche si svolgano in modo sobrio e consono alla circostanza”.





Attenendosi a queste indicazioni, “in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte della Prefettura e degli organi deputati del governo, per il 25 aprile 2025 il comune di Ancona conferma la sospensione di tutte le rappresentazioni musicali, come il concerto e l’accompagnamento della banda. Il tradizionale concerto sarà riproposto alla prima data utile