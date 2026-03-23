REFERENDUM, NELLE MARCHE VINCE IL NO CON IL 53,74% DEI VOTI. Completato lo scrutinio di tutti i 1.570 seggi delle Marche per le votazioni per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: vince il no con il 53,74% dei voti contro il 46,26% del Sì. Tra le varie province ha prevalso il Sì solo a Macerata con il 50,62% dei voti contro il 49,38%. Le percentuali più alte per il No ad Ancona (58,35% rispetto al 41,65% del Sì) e Pesaro Urbino (54,24% a fronte del 45,76% del Sì). Meno distanti le posizioni a Fermo (50,31% per il No e 49,69% per il Sì) e Macerata dove hanno prevalso i favorevoli alla riforma con il 50,62% dei consensi contro il 49,38% del No. l’affluenza definitiva è stata del 63,77% molto sopra il dato nazionale del 58,93%.