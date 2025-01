Dall’intensità delle letture teatrali alla potenza espressiva dei disegni di Otello Giuliodori, un percorso culturale per riflettere sulla tragedia dell’Olocausto e sul valore della memoria

Il Comune di Camerano organizza una serie di iniziative dedicate alla Giornata della Memoria, un’occasione importante per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sui valori universali della pace, della tolleranza e del rispetto per la dignità umana.

Gli eventi, pensati per coinvolgere e sensibilizzare la comunità attraverso l’arte e la cultura, prenderanno il via domenica 26 gennaio alle ore 16:30 presso la sala convegni “U. Matteucci”. In questa occasione, il gruppo teatrale dell’Associazione Unitre di Camerano proporrà letture emozionanti e profonde, tratte da testimonianze e scritti legati alla Shoah, accompagnate dalla musica del fisarmonicista Luigino Pallotta.

A seguire, alle ore 18:00, si terrà l’inaugurazione della mostra “Disegni della Prigionia”, allestita nella Chiesa di San Francesco e organizzata dall’ANPI Sezione Conero. L’esposizione presenta una selezione di disegni inediti realizzati dal pittore anconetano Otello Giuliodori durante la sua prigionia nei lager nazisti. Queste opere, testimonianze artistiche di straordinaria intensità, raccontano la vita nei campi di concentramento e offrono spunti di riflessione sui drammi vissuti dai prigionieri.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 17:00 alle 19:00 fino al 2 febbraio, data conclusiva dell’esposizione. Gli alunni degli istituti scolastici di Camerano potranno invece visitarla durante le ore mattutine fino al termine dell’evento.

“Camerano si unisce al ricordo collettivo della tragedia dell’Olocausto”, ha dichiarato Oriano Mercante, Sindaco di Camerano. “Attraverso queste iniziative vogliamo richiamare l’attenzione sulla memoria e invitare tutti a riflettere su ciò che è stato. È nostro dovere, come comunità, non dimenticare mai queste atrocità per costruire un futuro basato sulla solidarietà, sul rispetto e sulla pace”.

Barbara Mori, Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Camerano, ha aggiunto: “La Giornata della Memoria rappresenta un momento di grande valore educativo e culturale. Attraverso l’arte, la musica e il racconto, possiamo trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del ricordo e della consapevolezza storica. Le opere di Otello Giuliodori non parlano solo di sofferenza, ma anche di resilienza e capacità di espressione umana, valori fondamentali per custodire e tramandare la memoria della Shoah. Un sentito ringraziamento va Doretta Pepa, presidente dell’Unitre di Camerano, Piero Giancola, presidente dell’ANPI Sezione Conero, e Liliana Del Papa, direttrice artistica della mostra, per l’importante contributo dato alla realizzazione di questi eventi”.

