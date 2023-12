Mons. Spina: “Il tema dell’ambiente contraddistingue il Pontificato di Papa Francesco. Se le nostre città sono pulite e ordinate, il merito è solamente il vostro.

Ancona 21 dicembre 2023. Come ormai è consuetudine, ieri mattina Mons. Angelo Spina Arcivescovo di Ancona-Osimo ha celebrato una Messa Natalizia presso la sede di AnconAmbiente S.p.A.

“E’ da tempo che Papa Francesco ha dato voce ai temi inerenti la tutela dell’ambiente e alla dignità di tutte le creature, una questione che sicuramente sta contraddistinguendo questo Pontificato. Se le nostre città sono pulite e ordinate, il merito è solamente il vostro”.

Queste le parole di Mons. Angelo Spina a inizio della Messa congratulandosi con i tanti operativi intervenuti per il lavoro che svolgono. Durante l’omelia, Mons. Spina si è poi soffermato sul significato di Natività e Natale sottolineando come la vita, specialmente in questo particolare periodo dell’anno, debba spingerci a riflettere sul significato dell’amore e della pace. Due questioni intimamente legate, specialmente in un periodo come questo, segnato dai numerosi conflitti in corso su tutto il pianeta.

“Oggi abbiamo bisogno di pace – ha continuato Mons. Spina – la cerchiamo la invochiamo, preghiamo insistentemente, ma le guerre continuano a seminare morti, sofferenze e lutti, in Europa, nel Medio Oriente, nella Terra Santa, nel Mondo. La pace è il sogno dell’umanità, ma non la realtà, è il desiderio di tutti, ma non l’esperienza”.