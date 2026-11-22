Sono Metalnuova Srl di Fano, STS Tecnopolimeri di Jesi, SEAM Impianti di Montecassiano, Bros Manifatture di Montegiorgio e Casa di Cura Villa San Marco di Ascoli Piceno le cinque imprese marchigiane premiate oggi ad Ancona nell’ambito del Premio Sicurezza, promosso dal Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro delle Marche insieme all’assessorato regionale al Lavoro, con il patrocinio della Giunta regionale, di ANMIL Marche e dei Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro.

Una realtà per ciascuna provincia, scelta per aver adottato misure e buone pratiche per la sicurezza che vanno oltre gli obblighi previsti dalla normativa. La cerimonia si è svolta questa mattina nella sede della Regione Marche, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli, dell’assessore del comune di Ancona Antonella Andreoli, del Console regionale dei Maestri del Lavoro Giorgio Fiori, del vice presidente regionale Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) Andrea Lanari, di Antonello Lupi, dirigente del settore Prevenzione di ARS Marche e del coordinatore della Consulta Marche degli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro Roberto Di Iulio.

“La sicurezza sul lavoro è una priorità che la Regione Marche affronta partendo da una ricognizione attenta del nostro tessuto produttivo, composto per oltre il 90% da piccole e medie imprese, spesso con dieci o meno dipendenti – ha spiegato l’assessore Tiziano Consoli – Proprio in queste realtà, dove le risorse possono essere più limitate o l’esperienza può portare a dare per scontate alcune mansioni, la prevenzione richiede strumenti mirati. La Regione sta lavorando in collaborazione con il Dipartimento della Sicurezza e attraverso strumenti come il bando Easy INAIL, che sostiene gli investimenti delle imprese. Una filiera istituzionale efficace consente di raggiungere nelle Marche una spesa media pro capite superiore ai 136 euro per la sicurezza sul lavoro, rispetto ai 104 euro della media nazionale, offrendo garanzie e tutele soprattutto alle realtà più piccole. Sul piano operativo, abbiamo promosso una delibera sul lavoro agricolo di qualità per contrastare il sommerso in agricoltura e stiamo sviluppando il progetto Solel insieme alle cinque prefetture, a partire da Ancona, coinvolgendo forze dell’ordine, questure, Carabinieri e ispettorati del lavoro per rafforzare il monitoraggio e contrastare il lavoro sommerso, gli infortuni e le malattie professionali. A tutto questo si affianca il messaggio culturale promosso insieme al Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro, a partire da Giorgio Fiori e da tutti i consoli, perché esperienza, competenza e buona condotta possano essere trasmesse alle nuove generazioni, rendendo i lavoratori più consapevoli e i processi produttivi più efficienti e sicuri”.

“È una giornata a cui noi maestri del lavoro teniamo in modo particolare e di cui siamo anche un po’ orgogliosi – ha detto Giorgio Fiori – perché è un’iniziativa promossa esclusivamente dai maestri del lavoro delle Marche. Da qualche anno l’abbiamo istituzionalizzata per dare un giusto riconoscimento a quegli imprenditori che rispettano le leggi ma che fanno anche qualcosa in più a favore della sicurezza sul lavoro. Sappiamo bene che la sicurezza sul lavoro è fondamentale in ogni settore. Purtroppo i dati che abbiamo fanno riflettere: ognuno deve fare la propria parte e noi, credo, stiamo facendo la nostra. Ogni anno andiamo in molte scuole per fare formazione ai ragazzi, che saranno gli adulti di domani”.

Un’attenzione rivolta anche alle nuove generazioni, dunque. Alla giornata hanno infatti partecipato gli studenti dell’IIS Volterra-Elia di Torrette di Ancona portando la loro testimonianza sul tema della sicurezza. Un’occasione per avvicinare chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro ai principi della prevenzione e alla consapevolezza dei rischi.

In questa direzione si inserisce anche il recente atto d’intesa approvato dalla Giunta regionale con INAIL e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per le attività dell’Osservatorio Olympus sulla salute e sicurezza sul lavoro, per il quale sono previsti 40 mila euro di fondi nel biennio 2026-2027.