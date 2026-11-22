ANCONA – Due ragazze di 23 e 24 anni sono state aggredite ad Ancona mentre passeggiavano mano nella mano nel quartiere delle Grazie. E’ accaduto venerdì sera intorno alle 21:30 in via Fano.



Secondo le testimonianze delle ragazze, due sconosciuti le hanno attaccate alle spalle spruzzando spray urticante negli occhi della 24enne e colpendola poi con uno strattone. L’altra giovane a questo punto è intervenuta per difenderla, venendo a sua volta presa di mira e ricevendo un forte colpo alla testa. La giovane, portata all’ospedale di Torrette in codice giallo, ha riportato un trauma cranico, mentre la compagna è stata trattata in codice verde.



Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla e la polizia, che sta indagando sull’accaduto anche attraverso le telecamere di zona. Si ipotizza un movente omofobo.





