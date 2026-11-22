CIVITANOVA MARCHE – È morta nella notte a soli 43 anni Federica Curletta, ex giornalista di Tv Centro Marche e insegnante.



Due anni fa Federica aveva affrontato un intervento chirurgico per una malattia oncologica che sembrava essersi lasciata alle spalle. La scorsa estate, purtroppo, la scoperta di una recidiva contro cui non c’è stato nulla da fare.



Federica lascia il marito e due figlie. I funerali si terranno domani, lunedì 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata a Civitanova Marche.



Profondo cordoglio e messaggi di solidarietà, in queste ore, stanno raggiungendo la famiglia.