Nelle Marche una pensionata prende ogni mese quasi la metà di un pensionato: -48% tra gli ex dipendenti del privato, -26% tra quelli del pubblico impiego.

E gli importi medi regionali, per donne e uomini, restano sotto quelli nazionali.

Lo dice un report dell’ufficio studi della Uil Marche, elaborato sui dati del Rendiconto sociale dell’Inps. Si tratta degli importi dei singoli trattamenti, precisa Antonella Vitale, responsabile dell’ufficio studi: non sempre coincidono con il reddito pensionistico complessivo di una persona.

Il sindacato segnala anche il crollo dei pensionamenti anticipati. Le domande accolte per Opzione donna sono passate da 1.018 nel 2022 a 130 nel 2025 (-87,2%). Quota 103 è scesa da 740 domande accolte nel 2023 a 196 nel 2025, e tra queste solo sei riguardano donne.

“La Uil – sottolinea la segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli – ha chiesto nuovamente al governo di ripristinare Opzione Donna, per tutelare il lavoro femminile e superare le restrizioni introdotte negli ultimi anni. È evidente, infatti, come gli strumenti di anticipo pensionistico siano diventati progressivamente meno accessibili e, di conseguenza, sempre meno utilizzati. Il continuo susseguirsi di ‘quote’, requisiti sempre più selettivi, finestre di uscita e vincoli economici non ha costruito un sistema previdenziale realmente flessibile. Allo stesso modo, è necessario rafforzare le possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici e i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose, riconoscendo concretamente il diverso impatto che determinate mansioni hanno sulla salute, sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di proseguire l’attività fino all’età prevista per la pensione di vecchiaia. I dati marchigiani dimostrano che occorre cambiare impostazione: non servono nuove misure che promettono flessibilità soltanto sulla carta, ma possibilità concrete di pensionamento che tengano conto delle diversità dei percorsi lavorativi, delle condizioni personali e familiari e della gravosità del lavoro svolto, garantendo al tempo stesso una sostenibilità economica reale dell’uscita anticipata”.

Nella regione i pensionati Inps sono 428.491, più della metà donne. La Uil Pensionati contesta anche la Manovra: chiede la rivalutazione piena degli assegni e si oppone all’ipotesi di pensione a 64 anni per il sistema misto con ricalcolo interamente contributivo.