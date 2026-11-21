I carabinieri delle Marche hanno celebrato la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, con messe ad Ancona, Fermo e Macerata. Il 21 novembre, data scelta da Pio XII nel 1949 perché cade la presentazione di Maria al Tempio, coincide con l’85/o anniversario della battaglia di Culqualber e con la Giornata dell’Orfano, dedicata ai figli dei carabinieri morti.



Ad Ancona la messa è stata nella cattedrale di San Ciriaco, officiata dall’arcivescovo Angelo Spina. Il comandante della Legione, generale Nicola Conforti, ha rivolto un pensiero a vedove, genitori e figli dei caduti e ha detto che la fedeltà “non è un’astratta formula retorica ma la dedizione incondizionata al bene comune, mantenuta anche fino all’estremo sacrificio”.



A Fermo la cerimonia si è tenuta nella cripta della cattedrale, con l’arcivescovo Rocco Pennacchio, davanti a vedove, orfani e familiari dei caduti.



A Macerata, nella chiesa di San Giorgio, il vescovo Nazzareno Marconi ha celebrato insieme la Virgo Fidelis e la Madonna della Salute, che protegge i maceratesi da 380 anni. “La fedeltà – ha detto nell’omelia – è sorgente di salute e di salvezza di vita”. Il comandante provinciale, colonnello Raffaele Ruocco, ha ricordato i caduti, tra cui il maresciallo capo Sergio Piermanni



Un momento della celebrazione di Ancona. In copertina invece la festa a Fermo