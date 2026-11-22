In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione regionale pari opportunità promuove “La voce conta”, un percorso itinerante per sensibilizzare attraverso due progetti teatrali sulla cultura del rispetto e della parità.

L’iniziativa, organizzata con il sostegno dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il patrocinio della Regione Marche, è stata presentata a Palazzo delle Marche dalla Presidente della Cpo Roberta Leri, con l’Assessora alle pari opportunità Francesca Pantaloni e il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa Giacomo Rossi.

«Riconoscere la violenza ci aiuta a salvare delle vite – ha affermato la Presidente Leri – Spesso i segnali sono sottovalutati e queste iniziative ci aiutano a far crescere la cultura del rispetto e a fare prevenzione». Richiamando i dati contenuti nel Report regionale sulla violenza di genere 2025, la Presidente ha evidenziato due aspetti. «Le denunce da parte delle donne sono aumentate, la percentuale è passata dal 38,3% del 2024 al 42% del 2025. Un aumento che ci incoraggia, pur ricordandoci quanta strada resta da percorrere». Il secondo focus è sui numeri della violenza assistita che coinvolge circa il 70% di figli minori. Un fenomeno da attenzionare, per la Presidente Leri, «perché i minori saranno i protagonisti della società futura e non possiamo permetterci che abbiano una visione distorta dei rapporti e dell’amore, occore creare in loro una nuova cultura. Da questa convinzione nascono “Oltre il silenzio” e “Come un fiore raro”. Cinque appuntamenti, uno in ogni provincia marchigiana, riuniti nel percorso “La voce conta”, per coinvolgere attraverso il linguaggio del teatro le comunità e in particolare le giovani generazioni». L’assessora regionale alle pari opportunità, Francesca Pantaloni, ha riconosciuto l’aspetto innovativo della rassegna, «diffusa sul territorio, utile per lottare contro l’indifferenza», e ha annunciato una seriedi iniziative per contrastare la violenza di genere economica, «perché la violenza a volte è subdola e sottile e dobbiamo alzare l’asticella dell’attenzione per riconoscerla».

Il Vicepresidente Giacomo Rossi ha ricordato il sostegno convinto dell’Ufficio di presidenza, «con questo progetto la Cpo dimostra di voler promuovere la discussione tra i cittadini e il dialogo con le istituzioni su un problema emerso, reale e concreto».