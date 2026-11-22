ALTIDONA – Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 5 lungo la strada provinciale 85 della Valdaso, nel territorio comunale di Altidona. Un’auto con a bordo quattro giovani è finita contro una pianta. Un impatto fortissimo per i ragazzi a bordo della vettura, tre di loro sono stati estratti dalle lamiere solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.



Tutti e quattro i giovani che si trovavano a bordo dell’auto sono stati trasportati all’Ospedale Murri di Fermo in codice rosso. Tre di loro sono stati trasferiti poi al Torrette di Ancona: due in ambulanza e un terzo, il più grave del gruppo, con l’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica i Carabinieri della locale stazione