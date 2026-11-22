ANCONA – Ha consegnato una berlina in vendita a 27mila euro in cambio di un bonifico istantaneo che non è mai arrivato. L’auto è stata ritrovata in Austria e sequestrata a 48 ore dalla denuncia. Un uomo di 30 anni, residente fuori provincia, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Senigallia (Ancona) per truffa aggravata e autoriciclaggio.

La vittima è un imprenditore marchigiano, che aveva messo l’auto in vendita su un sito di annunci. Contattato da un presunto compratore, si è dato appuntamento con lui in un’agenzia di pratiche auto di Senigallia per il passaggio di proprietà. L’acquirente ha mostrato la ricevuta di un bonifico da 26.500 euro, che si è rivelata falsa: i soldi non sono mai arrivati sul conto del venditore, che ha denunciato la truffa ai carabinieri il 19 novembre.

Gli investigatori hanno ricostruito l’identità dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, con accertamenti informativi e telematici. Attraverso i canali di cooperazione di polizia hanno poi seguito gli spostamenti dell’auto fino all’estero. La polizia austriaca, allertata, l’ha rintracciata e sequestrata. Ora il veicolo è custodito in attesa del rimpatrio e della restituzione al proprietario.