Pesaro – Il 25 novembre alle ore 11.00, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Miti dello Sport, in collaborazione con il Comune di Pesaro, ha organizzato un Convegno nella Sala Rossa di Piazza del Popolo dal titolo “Non è amore…È insieme che si vince!”. Un messaggio forte di solidarietà e unità in un mondo in cui tutti devono fare la loro parte per arginare un fenomeno che negli ultimi anni, mesi, giorni sta flagellando il nostro Paese.

#stopviolenceagainstwomen #giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne #noallaviolenza #nonènormalechesianormale #femminicidio #stopviolence #violenzadigenere #mitidellosport2023

.

.