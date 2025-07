ANCONA – Stava camminando in via Villafranca, ad Ancona, quando una pesante pedana in ferro gli è piombata addosso da un ponteggio, colpendolo dopo un volo di circa dieci metri. Vittima dell’incidente, avvenuto questa mattina in pieno centro, un 22enne originario di Bergamo, che ha riportato un trauma cranico e una lesione a una spalla.

Secondo una prima ricostruzione, la pedana era in fase di spostamento da un ponteggio all’altro, nel cantiere del Rettorato, ma si sarebbe improvvisamente sganciata dal carrello che la sosteneva. Il giovane, colpito in pieno, è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona e trasportato all’ospedale di Torrette in codice di media gravità. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto le autorità competenti stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere e le eventuali responsabilità dell’accaduto.