FANO – Non ce l’ha fatta Gianluigi Piaccia, il 35enne rimasto gravemente ferito venerdì scorso alla Tecno Collaudi di Fano. Il giovane è deceduto all’ospedale di Torrette a causa del violentissimo trauma cranico riportato nell’incidente. A nulla è valso il delicato intervento neurochirurgico: il quadro clinico è apparso disperato fin dal primo momento.

La tragedia si è consumata all’interno dello stabilimento di via Einaudi per l’esplosione di una bombola di CO2. Il contenitore, caricato ad altissima pressione, sarebbe caduto per poi trasformarsi in un micidiale proiettile. L’impatto con il lavoratore è stato devastante, prima che il cilindro finisse la sua corsa a decine di metri.

Sul posto sono ancora in corso i rilievi della Polizia di Stato e dei tecnici della sicurezza sul lavoro dell’Ast. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente e le relative responsabilità.