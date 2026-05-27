Cultura, impresa e sociale come motori per far crescere il territorio. È questo l’obiettivo del Premio “Finanza e Territorio Marche” di Azimut, giunto alla terza edizione. Imprese, associazioni ed enti potranno candidare i propri progetti entro il 29 maggio, puntando su innovazione, sostenibilità e sviluppo locale. I migliori accederanno alla finale del 18 giugno alla Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, davanti a una giuria composta da personalità di primo piano del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale. Un’occasione concreta per trasformare le idee in progetti capaci di lasciare il segno sul territorio.