ANCONA – Il dj e “gestore di fatto” della discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo (Ancona), Marco Cecchini, è stato trasferito ieri sera nel carcere di Montacuto di Ancona dai carabinieri di Corinaldo. I militari hanno dato esecuzione alla condanna della Cassazione a cinque anni e cinque mesi per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo.

Nella discoteca, la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, morirono cinque minori e una madre in seguito alla calca provocata dal panico innescato dalla diffusione di uno spray urticante.