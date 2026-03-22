Si è svolta venerdì 20 marzo negli spazi del Campus Scientifico Enrico Mattei, l’edizione 2026 di Università Svelate, promossa dalla CRUI con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca. L’iniziativa, che ha celebrato con eventi simultanei in tutti gli Atenei italiani la Giornata Nazionale delle Università, ha visto Uniurb fare il focus sul VITALITY Spoke 8. Dove nasce il futuro, e aprire i luoghi della ricerca alla cittadinanza e al territorio.

L’appuntamento ha registrato un esito più che positivo: Aula Magna del Campus al completo e laboratori sold out. In un percorso di incontro e conversazione con docenti, ricercatrici e ricercatori, il pubblico ha seguito in tempo reale il processo che conduce dall’intuizione scientifica alla sua applicazione, osservando come le idee si traducano in soluzioni per la salute e la qualità della vita.

Dopo i saluti istituzionali, l’evento ha puntato i riflettori sul progetto PNRR VITALITY, orientato ai processi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità economica nell’Italia centrale. Un macrocosmo scientifico che comprende nove università tra Marche, Umbria e Abruzzo, cinque enti pubblici, dieci partner privati, e fa leva su un investimento che supera i 116 milioni di euro.