Workshop a Fabriano: l’importanza di una rete FTTH indipendente per la sicurezza delle imprese. L’evento si terrà venerdì 22 novembre 2024 alle ore 10.00 nella Sala Francesco Merloni presso l’ITS Academy di Fabriano

Istituzioni, aziende, mondo della formazione e della ricerca si confrontano sulle sfide della sicurezza informatica e sull’innovazione digitale per un territorio più resiliente

Nel panorama digitale odierno, la cybersecurity è diventata una priorità assoluta per individui, aziende e governi. L’escalation di attacchi informatici sempre più sofisticati e mirati richiede un impegno costante da parte dei professionisti del settore per contrastare le minacce in continua evoluzione. Di fatto i criminali informatici non dormono mai e sono costantemente alla ricerca di nuove vulnerabilità da sfruttare e di metodi innovativi per aggirare le misure di sicurezza esistenti.

Di questo e di altro ancora si discuterà domani, venerdì 22 novembre 2024, alle ore 10.00 nella Sala Francesco Merloni presso l’ITS Academy di Fabriano in via Bruno Buozzi 46/G al workshop “IA e Cybersecurity d’Impresa: la rete in Fibra FTTH indipendente è infrastruttura fondamentale per un futuro digitale sicuro”. L’evento è organizzato da Fibraweb azienda che ha infrastrutturato la città con il patrocinio del Comune di Fabriano, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e l’ITS Academy di Fabriano. Come per ogni territorio che guarda al futuro, l’avvento del digitale ha portato opportunità, ma anche sfide, tra cui la crescente minaccia di attacchi informatici. La sicurezza informatica è un tema cruciale per le imprese di ogni dimensione e settore, comprese quelle situate a Fabriano, una città nota per la sua tradizione industriale, artigianale e cuore pulsante dell’imprenditoria marchigiana.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, i temi saranno trattati da Gabriele Comodi assessore all’Innovazione e alla Transizione Ecologica del Comune di Fabriano, Roberto Girolamini presidente di ITS Academy, Marco Baldi professore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche, Flavio Ubaldi direttore commerciale di Fibraweb e Lorenzo Vulpio CEO di Ancharia spinoff dell’UNIVPM e startup innovativa nel campo della cybersecurity. Coordina e modera l’incontro il giornalista Gabriele Costantini direttore di Adriaeco. L’evento è ad ingresso gratuito e libero per cittadini ed imprese.