In serie B vittoria in rimonta per l’Ascoli che batte l’Avellino 3-1.

In serie D l’Ancona pareggia, ma schiuma rabbia per il 2-2 con L’Aquila. Quarto successo di fila e primo posto a punteggio pieno per la Vigor Senigallia

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