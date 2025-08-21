Il pubblico di Caffè Teatro più forte del #meteo: dodicesimo #soldout per l’evento seguito dalle telecamere di èTV canale 12.
Nonostante le previsioni incerte, con possibili pur deboli piogge previste da giorni, il pubblico di Caffè Teatro si dimostra affezionatissimo al Format targato Comune di Polverigi e @associazione Inteatro, con l’ennesimo #soldout, il dodicesimo consecutivo.
#Cabaret, #degustazioni, #storie dí #genitorialità, grande #musica: appuntamento
Ecco il cast:
La voce di Rosa Sorice – Cantante
La comicità del trio @generi elementari con PiziaP. Elisabetta Sabatini Mirko Eleonori
La stand up comedy di La Maffucci
La genitorialità secondo l’esperto Giovanni Siena
A guidare la serata Maurizio Socci e Rossella Fiorani, con la regia musicale di Paolo Principi
Organizzazione Comune di Polverigi @inteatro Polverigi Cristiano Lassandari Daniele Carnevali Pro Loco Polverigi. Media partner Eco Demolizioni.
Per chi è rimasto senza biglietto non ci sarà da attendere molto: ultimissima serata già tra una settimana, il 28 agosto per il gran finale a Villa Nappi. Prenotazioni da venerdì su Liveticket.it
Media partner Osimo Web Sandro Moriconi ÈTv Marche Riccardo Pomi Comune Di Polverigi @lino totaro
Occhi puntati al cielo: secondo il meteo e’ previsto un lieve abbassamento delle temperature nel pomeriggio di giovedì, con una possibile spruzzata di pioggia, che non dovrebbe pregiudicare lo svolgimento dello show nella consueta cornice di Villa Nappi.
In caso il tempo dovesse peggiorare, c’è il piano B: Comune di Polverigi e Associazione Inteatro hanno pronto un piano di riserva: lo spettacolo si sposterebbe sempre stasera al Teatro della Luna di Polverigi, a poca distanza da Villa Nappi.
Per coloro che hanno prenotato un tavolo, sarebbe previsto un buono di 10 euro da consumare al ristorante o al Bar.
Ma gli organizzatori sono convinti che nn sarà necessario. Il tempo non oserà guastare questo spettacolo sotto le stelle.
A stasera!
L’evento è seguito dalle telecamere di èTV.