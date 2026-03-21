CORRIDONIA – Identificate e denunciate due donne di 56 e 28 anni, residenti a Pescara, ritenute responsabili di un tentato furto aggravato e di lesioni personali. Lo scorso 13 febbraio, a Corridonia, le due avrebbero nascosto sotto le giacche profumi e prodotti cosmetici per un valore superiore ai 100 euro, tentando poi di uscire dal supermercato senza pagare. Bloccate dall’addetto alla vigilanza e da una commessa, hanno reagito spruzzando spray al peperoncino, per poi darsi alla fuga abbandonando la merce. Le indagini dei Carabinieri, avviate dopo la denuncia del titolare, si sono basate su testimonianze e immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire l’accaduto e identificare le responsabili, ora denunciate all’Autorità giudiziaria.