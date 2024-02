Il 2024 di Varano in bottiglia comincerà il 23 febbraio alle 20:30 con una serata speciale, in collaborazione con un grande professionista del settore, Daniele Violoni. Quando si parla di tartufo, lui è il massimo esperto; l’abbinamento al vino, invece, è sempre di nostra competenza. Venerdì 23, tutto il menù, in collaborazione con gli amici de La Rosa del Conero, racconterà la prelibatezza e l’armonia di questo diamante nero, proprio in virtù degli abbinamenti cibo-vino, nello specifico: l’antipasto sarà accompagnato dal “Bru Blanc”, vino spumante Bio della cantina Bruscia, il primo piatto dal Frocco, Verdicchio Classico Superiore dell’azienda Vignedileo e il secondo piatto dal Rosso del Monte prodotto dalla Cantina Accattoli.

Come in tutte le migliori storie, aspettati lo stupore, alla fine.

In Truffle Tales il finale coincide con il dessert, un tiramisù al Tartufo, il cui gusto viene esaltato dall’abbinamento con l’Amaro dell’Erboristeria della Distilleria Varnelli.

Per te che impazzisci per il tartufo, non c’è evento migliore.

Per Info&Prenotazioni: 071 872175 / 338 4253281