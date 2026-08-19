Due interventi di soccorso in rapida successione questa mattina sull’Appennino pesarese, tra il Monte Nerone e il Monte Catria, entrambi conclusi senza ulteriori criticità grazie al tempestivo intervento dell’elisoccorso regionale Icaro 02.

Il primo episodio si è verificato sul Monte Nerone, dove una donna che passeggiava a piedi insieme al marito — fermo per riparare una foratura alla bicicletta — è stata urtata da un bovino mentre attraversava un tratto di strada occupato da una mandria con vitelli. La donna è stata spinta contro un muretto dall’animale. Sul posto sono intervenuti Icaro 02 e le squadre territoriali del Soccorso alpino e speleologico delle Marche: la donna, spaventata ma cosciente, è stata affidata ai sanitari e trasportata in ambulanza per accertamenti.

Poco dopo, una seconda chiamata di soccorso ha riguardato il vicino Monte Catria, dove un’escursionista ha riportato un trauma alla caviglia sinistra con sospetta frattura. Icaro 02, che si trovava a pochi minuti di volo dalla zona, ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente. L’equipaggio — tecnico di elisoccorso, medico e infermiere — ha stabilizzato la donna e, data la conformazione impervia del terreno, l’ha recuperata con un verricello di circa 50 metri, trasferendola poi in elicottero all’ospedale di Fabriano. Anche in questo caso sono state attivate le squadre territoriali del Soccorso alpino.