Nell’ambito della fortunata Rassegna ideata dal Lions Club Ancona Host “Ancona tra passato e futuro”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, l’evento “La moda che da Ancona ha conquistato il mondo” del prossimo 28 marzo vuole collegarsi a quello organizzato nel dicembre 2023, sempre nel Salone delle feste del Teatro delle Muse, dedicato ai Luoghi storici del tempo libero del capoluogo dorico. Un evento apprezzato oltre ogni aspettativa che ha spinto il Lions Club Ancona Host a bissare, riproponendo il format, ma dedicandolo questa volta al tema della moda.

Dalla sensibilità e intuizione di alcune socie del Club, e sulla scia del successo dell’edizione 2024 della Mostra Fotografica dedicata agli esercizi commerciali storici della città, questo appuntamento si configura come un omaggio alla moda anconetana del passato che ha trovato il suo apice nella figura di Donatella Girombelli, emblema del Made in Italy nel mondo.

Dopo i saluti istituzionali affidati al Sindaco di Ancona Daniele Silvetti e al Presidente del Lions Club Ancona Host Michele Menghini, verrà proiettata una videotestimonianza inedita, curata dal Prof. Antonio Luccarini, dal titolo “Donatella Girombelli e la Genny 1962”, un viaggio tra stile, eleganza, talento e visione.

Firma nata nel 1961 ad Ancona ad opera di Arnaldo Girombelli, Genny raggiungerà il culmine del successo negli anni ’70-’80 con l’arrivo della stilista Donatella Ronchi prima, per rimanere poi nella storia grazie al contributo di nomi come Gianni Versace, Dolce & Gabbana, Christian Lacroix e Richard Tyler.

Sarà proprio Donatella Girombelli a raccontare al pubblico la storia dell’Azienda Genny, marchio che per anni è stato il simbolo mondiale della femminilità.

Sarà poi Lucilla Niccolini, firma di spicco del Corriere Adriatico, a prendere il pubblico per mano e a portarlo a spasso per le vie del centro, nella storia delle boutique più rinomate della città; da Vittorio Belvederesi “il sarto dei divi” passando per Milton, Gisa, Fontana di Trevi di Ida Girombelli, Rocchetti e gli altri negozi storici che hanno dettato la moda ad Ancona.

Ancona tra passato e futuro non vuole essere però un mero racconto nostalgico del passato, ma al contrario un’iniziativa che, attraverso il racconto dei fasti del passato, costruisca un ponte tra questo e le future generazioni.

Sepulveda ha detto “Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro”.

Con questa filosofia il Lions Club Ancona Host ha deciso di tramandare ai giovani, attraverso iniziative di questo tenore, la memoria storica della loro città nell’ottica di portarli all’elaborare consapevole di nuovi progetti per il futuro, individuare nuove strade. In questo scenario si inserirà l’ultima parte dell’evento in cui Carlo Mancini, noto pubblicitario anconetano, strizzerà l’occhio alle nuove tendenze moda con giovani stilisti riflettendo, al tempo stesso, sul contesto economico che questo settore sta attraversando in compagnia dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria del comparto (Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, Confcommercio Marche Centrali, Confindustria Ancona e CNA Ancona).

Questo appuntamento è realizzato con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Ancona.

Appuntamento

Venerdì 28 marzo 2025 alle ore 17.00

Salone delle Feste del Teatro delle Muse (5 piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

“Ancona tra passato e futuro” nasce dalla convinzione, e consapevolezza, della necessità di tramandare la memoria storica cittadina alle nuove generazioni, facendo loro scoprire (o ri-scoprire) luoghi, usi, abitudini che hanno contraddistinto la città e suoi abitanti nel corso della storia.

Le tre edizioni (2022-2023 e 2024, ndr) della Mostra fotografica hanno registrando un crescendo di affluenza, a dimostrazione di quanto questa riscoperta sia gradita ai cittadini. Le foto che vengono esposte provengono per la maggior parte da archivi storici o da album privati di famiglia; il Lions Club Ancona Host non può dunque tralasciare di ringraziare tutti i cittadini che rendono possibile proseguire questa avventura, condividendole con la loro comunità.

Le 3 edizioni di Ancona tra passato e futuro hanno registrato un altissimo numero di visitatori (più di 4.000 persone) e numerose scolaresche diventando, di fatto, un appuntamento atteso dagli anconetani.

Il Lions Club Ancona Host, nello spirito di servizio alla comunità che lo contraddistingue, ritiene con questa iniziativa di donare alla sua città una vera e propria “esperienza della memoria” che si manifesta in una duplice veste: quella del ricordo dei tempi che furono, per coloro che quei tempi li hanno vissuti realmente, e la scoperta della radici, per le nuove generazioni.