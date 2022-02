ANCONA – Altri dieci decessi per covid nelle Marche dove il numero totale di vittime da inizio pandemia sale nelle ultime 24 ore a 3.553.

I dati diffusi dall’Osservatorio epidemiologico della Regione Marche continuano però a raccontare la discesa dei ricoveri negli ospedali marchigiani dove ad oggi si contano 10 degenti in meno per un totale di 308 ricoverati di cui 31 nelle terapie intensive. I tassi di occupazione per i reparti npiù critici e per le aree mediche sono rispettivamente del 12,5% e del 26,9%, dati con cui le Marche verranno riconsegnate alla zona gialla da lunedì come già annunciato ieri dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Sono invece 17 le persone in attesa nei pronto soccorso.

Scende ancora il tasso di incidenza cumulativo del covid nelle Marche, arrivando nell’ultima giornata a 953,77 su 100mila abitanti.

Sono 1.813 i positivi rilevati nelle 24 ore, il 39,6% su 4.576 tamponi analizzati nel percorso diagnostico (6.263 i tamponi complessivi, 1.688 nel percorso guariti).

La provincia di Ancona è ancora quella con il maggior numero di casi, 508, seguita da Macerata con 395, Fermo con 300, Pesaro Urbino con 274, Ascoli Piceno con 259, oltre a 77 casi fuori regione. Il virus interessa soprattutto le fasce di età 25-44 anni e 45-59, entrambe con 477 casi rispettivamente (in tutto 954), e 6-10 anni con 180. Le fasce di età da zero a 18 anni totalizzano invece 489 casi.