16.12.2023 Ancona

Sala gremita oltre la capienza per l’evento “I luoghi storici del tempo libero” tenutosi il 16 dicembre al Salone delle Feste del Teatro delle Muse di Ancona.

Un pomeriggio che ha avuto il sapore nostalgico del viaggio nel passato, un viaggio per immagini e racconti nell’Ancona del Novecento curato dal Lions Club Ancona Host, in collaborazione con Storica Ancona. Relatori e protagonisti della serata, il Prof. Antonio Luccarini, a cui è stata affidata la narrazione delle vicende (alcune commoventi, altre molto curiose) legate ai più famosi ristoranti del capoluogo dorico, e il Prof. Diego Masala che ha mostrato l’evoluzione urbanistica della città dal periodo post bellico a oggi con un focus dedicato a cinema, teatri e agli stabilimenti balneari più frequentati.

Un evento natalizio che anticipa la mostra fotografica “Ancona tra passato e futuro” che si terrà, come di consueto, in primavera e che quest’anno mostrerà gli esercizi commerciali che hanno fatto la storia della città.

“I luoghi storici del tempo libero” ha attratto numerosissimi cittadini di tutte le età, dai nostalgici, appunto, ai curiosi che hanno potuto scoprire, attraverso racconti, aneddoti e immagini sull’Ancona post bellica e i suoi punti di incontro e di divertimento, tante abitudini, usi e consuetudini dei nostri antenati. Per esempio, sapevate che i teatri in passato venivano utilizzati per banchetti e incontri di boxe, oltre che per l’Operetta? Oppure che Andreotti apprezzava moltissimo la cucina di Miscia? O che Villa Romana fu costruita mattone per mattone dal suo titolare? …per non parlare di Virna Lisi, sempre legata alla città e alla cucina verace dei portuali, di alcune figure indimenticabili per gli anconetani come Danilo Tornifoglia mitico proprietario del Ristorante Strabacco, Enrico Saviotti, detto “Murtatela” che, nato da famiglia modestissima divenne artista eclettico famoso a livello internazionale (fu lui il talent scout di Gigi Sabani), il geometra Leonello Cipolloni, che progettò il famosissimo Bar Alla Tazza D’Oro di Corso Garibaldi ora vincolato dalla Soprintendenza dei Beni culturali.

Dopo i saluti istituzionali degli enti patrocinatori: il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il Consigliere Regionale Mirko Bilò e S.E. Mons. Angelo Spina, hanno introdotto la kermesse il Presidente pro tempore del Lions Club Ancona Host, Gianni Giaccaglia, e le socie promotrici del circuito “Ancona tra passato e futuro”, Patrizia Niccolaini e Stefania Annini.

I saluti finali sono stati affidati a Marco Candela, Governatore Multidistretto 108A Lions

“Ancona tra passato e futuro” è un service culturale che il Lions Club Ancona Host ha ideato per regalare alla città immagini inedite dell’Ancona che fu e far scoprire alle nuove generazioni com’è cambiata la città dal dopoguerra ai giorni nostri. Lo scorso anno è stato promosso a Service Distrettuale, grazie alla risonanza mediatica e di pubblico ottenuta e alla raccolta fondi risultante dalla vendita dei cataloghi cartacei relativi alle passate edizioni.