ASCOLI – Un’operazione dei militari del Reparto operativo aeronavale di Ancona e del gruppo di Ascoli Piceno della Guardia di Finanza ha portato al sequestro preventivo di urgenza a Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) di un’area di circa 14 mila metri quadrati, di cui due mila insistenti su demanio fluviale, dove erano ammassati rifiuti pericolosi e non, rottami ferrosi, veicoli abbandonati e grandi quantità di pneumatici fuori uso.

A un mese dal precedente intervento nel Comune di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno), l’operazione è stata condotta con il supporto tecnico dell’Arpam, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra il comando regionale della Guardia di Finanza Marche e l’agenzia ambientale.

L’ispezione, svolta dalla sezione operativa navale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ha interessato una ditta individuale attiva nel recupero di metalli, risultata priva delle necessarie autorizzazioni ambientali. I finanzieri hanno riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti speciali, tra cui batterie al litio, neon, bombole di gas e altri materiali altamente inquinanti, stoccati direttamente sul terreno.

Accertate anche gravi violazioni edilizie: nell’area sono state individuate e sequestrate quattro strutture, due completamente abusive e due parzialmente difformi. Su richiesta della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, il sequestro è stato convalidato dal gip, interessando l’intera area e circa 830 tonnellate di rifiuti.