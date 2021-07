Crescono i contagi da Covid nelle Marche: sono 60 nelle ultime 24 ore (ieri 53). Con essi cresce l’incidenza settimanale che ha raggiunto quota 19,60 (18,25 il dato di ieri, 17 quello di venerdì) su 100.000. In leggero aumento i ricoveri: sono 15 in totale (+ 2 in 24 ore).

Nuovi contagi, ora tocca all’Anconetano

Quella di Ancona è oggi la provincia con più contagi (21), seguita da Macerata (12), Ascoli Piceno (9), Pesaro Urbino (8), Fermo 3 con altri sette contagi provenienti da fuori regione.

La maggior parte dei contagi sono dovuti a contatti stretti con positivi (23) e domestici (19), sono 10 i sintomatici, un contagio in ambiente di vita/socialità, uno in ambito lavoratorivo, per 4 sono in corso le analisi epidemiologiche.

In aumento anche i ricoveri, nessuna vittima in 24 ore

In crescita anche i ricoveri: in totale sono 15, di cui 2 in terapia intensiva, 1 in semi intensiva (+1) e 12 nei reparti non intensivi (+1). Un ricoverato nei pronto soccorso della regione.

Nessun decesso legato al Covid nelle ultime 24 ore, l’ultimo risale al 4 luglio scorso. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.038, 1.706 uomini e 1.332 donne.