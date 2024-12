La Fondazione regionale Arte nella Danza regalerà magia, musica e favole a passi di danza per grandi e piccini, con allievi e ospiti eccezionali

Il Gala di Natale raddoppia! Sì, per questo meraviglioso periodo di festività del 2024, la Fondazione Regionale Arte nella Danza di Ancona ha organizzato due appuntamenti con “Stelle di Natale – Quarta Parete 6.0”, il primo al Teatro Sperimentale di Ancona, il 20 dicembre alle ore 20.30, il secondo il 21 dicembre, sempre alle ore 20.30, ma al Teatro Cortesi di Sirolo.

Su musiche di Tchaikovsky, Minkus, Strauss, Walteufel, tanto per citare gli autori classici di Natale, senza dimenticare spartiti contemporanei e addirittura inediti, sarà messa in scena una favola, per grandi e piccini, così come la tradizione vuole. Con costumi spumeggianti e uno spettacolo frizzante, Eugenia Morosanu vuole idealmente brindare con il pubblico alla conclusione di un anno di grandi successi e soprattutto a un futuro carico di promesse.

Sul palcoscenico tutti gli allievi del Centro internazionale di Danza della Fondazione Regionale Arte nella Danza, che si stanno preparando a questo evento con passione e abnegazione. Soprattutto è l’emozione, quella che corre sulle sbarre dove i ragazzi si stanno allenando, perché affiancheranno, sia allo Sperimentale che al Teatro Cortesi, due stelle della danza, come Maria Sole Bartolini, ballerina professionista e Cristian Marian Susu, ballerino solista, entrambi facenti parte del corpo di ballo dell’Opera Nazionale di Bucarest (Romania) e il Corpo di Ballo della Fondazione, quel VisBallet conosciuto a livello internazionale per la bravura di Debora Barontini ed Eleonora Brasili, già selezionate, peraltro, per il “Soloduo Dance Festival” edizione 2025 di New York.

Inoltre, reduci dai successi all’Art Dance Festival 2024 di Bucarest, dove hanno vinto entrambe il primo premio, saranno presenti allo spettacolo di Natale anche le due “stelline” e future protagoniste della Fondazione Regionale Arte nella Danza, Rebecca Paolini e Rebecca Rossi, un esempio per tutti gli altri allievi che vogliono proseguire con profitto in questa strada percorsa sulle punte. Lo spettacolo “Stelle di Natale – Quarta Parete 6.0” è assolutamente da non perdere ed è un’occasione per regalare ai più piccoli (ma anche per regalarsi) attimi di grande intensità emotiva.

Per lo spettacolo di Sirolo, in particolare, la direttrice artistica della Fondazione Regionale Arte nella Danza, Eugenia Morosanu, vuole ringraziare il sindaco, Filippo Moschella e l’assessora alla Cultura Caterina Mandolesi.

Info e prenotazioni allo 071/84612, mail: info@artedanzaancona.it