PESARO – Sono 19 gli indagati, di cui due destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere, nell’operazione antidroga dei carabinieri di Riccione nelle province di Rimini, Roma e Pesaro-Urbino.

I destinatari sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.L’operazione nasce da un’articolata attività investigativa avviata nell’aprile 2025 su una fiorente attività di spaccio lungo il litorale di Cattolica.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la struttura di una fitta rete composta da persone di origine albanese, tra loro interconnesse, specializzata nel traffico di cocaina, I militari hanno individuato basi logistiche del gruppo, utilizzate per lo stoccaggio e il confezionamento della droga, in diverse località. Complessivamente, le fasi di riscontro hanno portato al sequestro di oltre due chili di cocaina.