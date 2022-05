ANCONA – Grave incidente questo pomeriggio intorno alle 13 in via Maccari ad Ancona. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio un 59enne di Osimo, portato in codice rosso all’Ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono molto gravi. Codice giallo invece per l’altro conducente, un 40enne della zona.