ANCONA – Saranno in sciopero per un intero turno di lavoro, venerdì 17 ottobre, le lavoratrici e i lavoratori impiegati nei servizi di igiene ambientale che incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da gennaio.

Lo annunciano le segreterie regionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel Marche. Nelle Marche, ricordano i sindacati, “sono più di tre mila le lavoratrici e i lavoratori impiegati nel settore, con un contratto nazionale scaduto da dieci mesi e una trattativa interrotta per l’assenza di risposte alla richiesta di adeguamenti salariali, di rafforzamento delle misure di sicurezza, di revisione della classificazione delle mansioni”.

L’appuntamento per la mobilitazione regionale, annunciano le sigle sindacati, è ad Ancona, in Piazza del Plebiscito, alle ore 10 fino alle ore 12 di venerdì 17, dove si ritroveranno in presidio i lavoratori di tutte le aziende delle Marche, in attesa di essere ricevuti dal prefetto a cui esporranno le ragioni della protesta.

Anconambiente comunica che, a seconda dell’adesione dei lavoratori, potranno verificarsi ritardi o sospensioni temporanee dei servizi di raccolta, con possibili riflessi anche nei giorni successivi. Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. L’azienda invita gli utenti, in caso di mancato ritiro nella giornata di domani, a esporre di nuovo i rifiuti nel successivo giorno previsto dal calendario di raccolta. La regolarità del servizio sarà ripristinata al più presto.