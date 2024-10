Dalle esperienze da vivere nei luoghi, alle passeggiate narrate in natura, fino alla parte artistica accolta per far conoscere zone straordinarie. “Territori Forti e Fluidi. Giornate itineranti per scoprire e vivere il territorio” è partito domenica scorsa 13 ottobre a Visso, ospitando una serie di eventi aperti con una passeggiata floristica con il biologo Alessandro Rossetti, i racconti sulla storia e le tradizioni di Visso e del suo antico legame con l'acqua, con l'Associazione Visso d'Arte, i laboratori per bambini con L’Occhio Nascosto dei Sibillini, il Truccabimbi, l’animazione musicale a cura dei maestri Davide Padella e Antonino De Luca.

Il pubblico, grazie alla Pro Loco che ha concorso alla organizzazione del programma insieme al Comune di Visso, ha potuto gustare i sapori vissani con un aperitivo con i prodotti tipici forniti dai produttori locali. Molto apprezzata la performance "Il Cantico dei Cantici: il profumo dell'amore", con il profumiere Mauro Malatini, le musiche del maestro Marco Scinti Roger e le letture di Barbara Olmai. In un luogo suggestivo come le Torri di Visso, immerso tra natura e storia, si è realizzato un viaggio sensoriale nei profumi narrati nel più bel canto d'amore. Al Largo Martiri delle Foibe con “I profumi d'autunno. Dialogo tra un biologo e un profumiere", Alessandro Rossetti e Mauro Malatini hanno scambiato le esperienze legate alle loro professioni, mentre con "Realizza con noi la coperta della nonna", il Gruppo Uniamoci di Visso ha coinvolto il pubblico a realizzare con l’uncinetto piccoli e colorati centrini, pezzi di una coperta da creare insieme come le tappe itineranti del progetto.

Presenti al pomeriggio anche la vicesindaco Sara Tomani e la consigliera Sara Mattioli. La performance artistica "Metamorfosi fluide" con l'attrice Genny Ceresani e il danzatore Fabio Bacaloni, ha chiuso l’intensa giornata con un racconto emozionante sul potere dell’acqua e l’importanza del fluido vitale cantata da poeti contemporanei e del passato. Le giornate per tutta la famiglia proseguono domenica 20 ottobre a Pievebovigliana, Comune di Valfornace, con la seconda tappa del progetto. “Mobili suggestioni” partirà dall’ Oasi Polverina alle ore 10,00 con una passeggiata lungo il nuovo percorso del lago con la guida ambientale escursionistica Fabrizio Franconi. Alla fine del tragitto "Natura Poetica" con l'attore Giovanni Moschella e la musica del maestro Lallo Pascucci. Pranzo nei locali del paese. Dalle ore 14,30 partenza da piazza Vittorio Veneto per la visita guidata ai castagneti.

Al Parco Girolamo Varnelli dalle ore 14,30 degustazioni con la Distilleria Varnelli e presentazione del cocktail dedicato all'evento. Sarà presente un allestimento di una mostra fotografica naturalistica proposta dall'associazione Photonica3 con i racconti dei Monti Sibillini. Al Giardino delle Api recentemente inaugurato, dalle ore 14,00 Mercatino dei prodotti tipici a cura della Pro Pieve. Dalle ore 14,30 animazione musicale. Alle ore 15,00 Spettacolo teatrale "Cuore di drago" Storie di draghi e antichi cavalieri a cura di Ruvido Teatro, con i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di Valfornace.

Alle ore 16,00 circa il racconto e la degustazione dei diversi mieli prodotti nelle Marche a cura del Consorzio Apistico Provinciale di Macerata con laboratori per bambini e merenda pane e miele. Nel pomeriggio prevista animazione per bambini con giochi da fare insieme e i giochi creativi di una volta, truccabimbi con "In Festa con Shelly". Alle ore 16,30 esperienza sensoriale con i profumi del lavandeto "La Melanda”. Alle ore 17,15 le tisane d’autunno con l’erborista Antonio Greco. Alle ore 17,45 Performance di danza contemporanea "Fluidi" con le danzatrici del Cantiere DanzArte. In caso di maltempo gli eventi verranno accolti nella sala polifunzionale Maria Ciccotti. Per informazioni si può telefonare ai numeri del Comune di Ussita 0737 971206/971232 e a quello del Punto Informativo di Ussita tel 3701227568.

L’evento è organizzato dalla rete dei comuni composta da: Ussita capofila, Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Serrapetrona, Valfornace, Visso. Il progetto gode del patrocinio e del contributo della Regione Marche e della Fondazione Carima e del patrocinio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Partners sono: l’Associazione Operatori Turistici Altonera, il Consorzio Apistico Provinciale Macerata e il Club per l’UNESCO Tolentino Terre Maceratesi ODV. Fondamentale il coinvolgimento delle 6 Pro Loco dei comuni ospitanti. Il calendario completo è consultabile nel sito del Comune di Ussita dove sono presenti tutti i programmi ed anche nelle pagine Facebook ed Instagram di “Territori Forti e Fluidi”.

Territori Forti e Fluidi: vivi in modo autentico i luoghi! https://www.comune.ussita.mc.it/novita/territori-forti-e-fluidi/