FIASTRA – Il maltempo che ha colpito le Marche ha reso necessario anche un intervento di soccorso nel territorio di Fiastra, nel Maceratese. Due ragazzi romani, entrambi del 2005, sono rimasti bloccati durante il forte temporale in località Fonte della Trocca, nella zona di Casale Piscini. Due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche hanno raggiunto i giovani, provvedendo al recupero e al rientro in sicurezza. Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco.

Il peggioramento, dopo giorni di solleone e caldo intenso, era stato anticipato da un’allerta meteo gialla per temporali. Nel Maceratese sono una trentina gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi e rami caduti sulle strade, in particolare tra Civitanova, Porto Recanati, Treia, Pollenza e Tolentino.

Piogge molto intense nell’entroterra: ad Appignano sono caduti 43,6 millimetri in un’ora, 42,2 a Montefano. Ad Ascoli Piceno quasi 25 millimetri in appena un quarto d’ora. Grandine anche a Servigliano, nel Fermano, mentre il passaggio dei temporali ha provocato un brusco calo delle temperature.

Aperto il COC anche a Montecassiano, come informa sui social la sindaca Barbara Vecchi. Il forte maltempo ha provocato la caduta di grossi rami su diverse strade comunali, tra cui Santa Cristina, Montelibano, via Smorlesi, Sant’Egidio, viale dei Mori e Cuparella. Criticità sono state segnalate anche sulle provinciali 76 e 77 bis e sulla statale 77 Dir. Gli operai comunali sono al lavoro, mentre le squadre operative continuano a monitorare la situazione.